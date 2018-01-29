Из-за пожара в австрийском посольстве в Москве эвакуировано 30 человек

29 Янв. 2018 2018-01-29T14:45:39+03:00

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Около 30 сотрудников австрийского посольства в Москве были эвакуированы из-за пожара. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Возгорание произошло из-за замыкания в лифтовой шахте в Староконюшенном переулке, 3, в лифтовой шахте на площади три квадратных метра. Из здания были эвакуированы около 30 сотрудников», - цитирует слова источника ТАСС.

По его словам, оперативно прибывшие спасатели своевременно ликвидировали пожар, не допустив его распространения. Обстановка на месте происшествия остается спокойной, никто из работников или посетителей посольства не пострадал.

Ранее в Москве дважды в течение одной недели горел крупнейший рынок «Садовод». В первый раз пожар охватил контейнеры, установленные друг на друга в несколько этажей. Во втором случае возгорание произошло на втором этаже торгового павильона. В результате происшествий пострадал один человек.