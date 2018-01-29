2018-01-29T11:46:17+03:00
В мире

Хейли призвала организаторов "Грэмми" не портить музыку политикой

Так постпред США при ООН отреагировала на зачитывание в ходе церемонии книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость: В Белом доме при Трампе"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки ХейлиПостоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рекомендовала организаторам престижной премии "Грэмми" не смешивать хорошую музыку с политическим "мусором". Так она отреагировала на показанный во время церемонии вручения наград ролик с участием бывшего кандидата в президенты США, демократом Хиллари Клинтон.

Во время мероприятия на экраны в зале были выведены видеозаписи, на которых ведущий премии Джеймс Корден проводил "прослушивание" известных личностей для записи аудиоверсии книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В одной из таких сценок приняла участие и бывший соперник действующего американского лидера.

"Я всегда любила премии «Грэмми», но чтение актёрами книги "Огонь и ярость" погубило её. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления в нее политики", — написала Хейли в Twitter.

Книга "Огонь и ярость" вызвала настоящий скандал и побила рекорды продаж в США. В ней, в частности, намекается на то, что Трамп и Хейли могут состоять в отношениях.

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