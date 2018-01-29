2018-01-29T17:29:40+03:00
В мире

В Пентагоне изучают фитнес-приложение, рассекретившее военные базы США за рубежом

В американском министерстве обороны пообещали отнестись к ситуации со всей серьезностью
Денис СУХОВ
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Фото: labs.strava.comФото: labs.strava.com
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Пентагон проверит сообщения СМИ о спортивной социальной сети Strava, которая рассекретила местоположение американских военных баз за рубежом.

«Министерство обороны очень серьезно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка», - заявила РИА Новости представитель ведомства Одрисия Харрис.

По ее словам, «в случае необходимости» ведомство разработает дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри и за пределами страны. Харрис также напомнила, что ежегодная подготовка военнослужащих подразумевает и «ограничение на использование интернета», в том числе соцсетей.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в приложении Strava есть интерактивная карта, которая показывает все районы, где занимаются спортом пользователи, в том числе и американские военные. При этом уровень детализации позволяет рассмотреть даже дорожки и тропы, которые используют для пробежек любители фитнеса.

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