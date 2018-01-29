2018-01-29T12:39:55+03:00
Происшествия

В Харькове прогремел взрыв: ранения получили женщина и ребенок

Инцидент произошел утром возле одного из продуктовых магазинов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В результате взрыва пострадали два человека. Фото: ГУ Нацполиции по Харьковской областиВ результате взрыва пострадали два человека. Фото: ГУ Нацполиции по Харьковской области
Изменить размер текста:

В Харькове возле продуктового магазина прогремел взрыв. В результате инцидента ранения получили женщина и ребенок. Такое заявление сделали в Главном управлении Национальной полиции Украины по региону.

Уточняется, что взрыв произошел в понедельник, 29 января, утром возле магазина по улице Клочковской. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 09:30 по местному времени (10:30 мск).

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники Фото: ГУ Нацполиции по Харьковской области

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники Фото: ГУ Нацполиции по Харьковской области

"В результате инцидента в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваной раны бедра и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции по Харьковской области.

В настоящий момент местные правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций
Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда
В Китае разбился военный самолет
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍
Лев поцеловал лапу собаке
Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018
Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018
Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра
Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»
Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов
Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов
Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми