В Харькове прогремел взрыв: ранения получили женщина и ребенок

29 Янв. 2018 2018-01-29T12:39:55+03:00

В результате взрыва пострадали два человека. Фото: ГУ Нацполиции по Харьковской области

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В Харькове возле продуктового магазина прогремел взрыв. В результате инцидента ранения получили женщина и ребенок. Такое заявление сделали в Главном управлении Национальной полиции Украины по региону.

Уточняется, что взрыв произошел в понедельник, 29 января, утром возле магазина по улице Клочковской. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 09:30 по местному времени (10:30 мск).

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники Фото: ГУ Нацполиции по Харьковской области

"В результате инцидента в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваной раны бедра и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции по Харьковской области.

В настоящий момент местные правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.