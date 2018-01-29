На Паралимпиаду 2018 в Пхенчхан российские спортсмены смогут поехать в качестве нейтральных атлетов
В понедельник, 29 января, было официально объявлено решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане. Паралимпийский комитет России был отстранен после доклада Макларена. И сегодня было объявлено, что санкции в отношении наших спортсменов будут сохранены.
- Однако, российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде в качестве нейтральных спортсменов, - заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.
Главная причина сохранения санкций - это отказ ВАДА восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. И второе - Россия не дала ответов на выводы расследования Ричарда Макларена.
Наши спортсмены будут представлены в пяти видах спорта в качестве команды "Нейтральный паралимпийский атлет". Паралимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта на тех же аренах, что и Олимпиада, которая пройдет в этом южнокорейском городе с 9 по 25 февраля.