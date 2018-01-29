2018-01-29T12:55:28+03:00
Политика

Эксперт: Заявление Волкера о неприменении ПТРК Javelin в Донбассе — часть пропагандистской работы

По мнению президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, американцы не будут контролировать, где используются передаваемые Киеву противотанковые комплексы
Денис СУХОВ
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Эксперт: Заявление Волкера об неприменении ПТРК Javelin в Донбассе — часть пропагандистской работыЭксперт: Заявление Волкера об неприменении ПТРК Javelin в Донбассе — часть пропагандистской работыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заявления спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что передаваемые Киеву ПТРК Javelin не будут применяться в Донбассе — не более чем часть пропагандистской работы. Такое мнение выразил президент Академии геополитических проблем, военный эксперт Леонид Ивашов.

«США поставляют эти вооружения не для складирования на украинских военных базах, а для вооружения конкретных частей, в том числе и тех, которые воюют и в перспективе будут активно наступать в зоне Донбасса и Луганска», - отметил эксперт в интервью телеканалу RT.

Он напомнил, что в настоящее время американские специалисты обучают военнослужащих ВСУ применению комплексов Javelin, однако контролировать их использование Пентагон не станет.

«Завтра эти комплексы могут начать применяться, и тот же представитель Госдепа или Минобороны США заявит о том, что это Россия спровоцировала конфликт и комплексы применяются чисто как оборонительные средства. Это просто пропагандистская работа», - добавил Ивашов.

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