На Паралимпийских Играх в Пхенчхане будут запрещены российские флаги

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:18:36+03:00

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На зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане будут официально запрещены российские флаги. Присутствие российских флагов не разрешено будет в окрестностях с любым объектом, который ассоциируется с зимней Паралимпиадой. Такое решение будет официально озвучено руководством Международного Паралимпийского комитета в понедельник, 29 января, на пресс-конференции в немецком городе Бонн.

- Никакие российские флаги не будут разрешены поблизости от любого места, связанного с Играми, - отмечается в заявлении.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта на тех же самых аренах, что и Олимпийские игры, которые состоятся с 9 по 25 февраля. Ранее стало известно, что, скорее всего, на Паралимпийских играх в южнокорейском городе будут выступать 35 спортсменов из России.