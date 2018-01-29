2018-01-29T13:26:04+03:00
Общество

СМИ предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов в преддверии ЧМ-2018

Злоумышленники рассчитывают на наплыв иностранных туристов, плохо знакомых с банковской инфраструктурой России
Денис СУХОВ
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СМИ предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов в преддверии ЧМ-2018СМИ предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов в преддверии ЧМ-2018Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 существенно возрастает риск столкнуться с фальшивыми банкоматами с установленными скимминговыми устройствами для получения данных банковских карт. Об этом предупреждает источник в правоохранительных органах.

«Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками», - цитирует источник газета «Коммерсантъ».

Речь идет о банкоматах, приобретенных для скимминга на вторичном рынке. Перед установкой их часто маскируют под банкоматы известных банков, однако по факту они не принадлежат ни одной финансовой организации. Если клиент попытается снять наличные в таком устройстве, то получит сообщение об ошибке, а данные его карты станут известны злоумышленникам.

Вернуть деньги, похищенные таким образом, практически невозможно, так как банкомат ничей и предъявить претензии к банку не получится. Найти похитителей также затруднительно: украденные средства зачастую выводятся за границу.

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