2018-01-29T13:59:33+03:00
Политика

Путин поздравил Ниинисте с победой на президентских выборах в Финляндии

Российский лидер отметил, что переизбрание главы финского государства свидетельствует о широкой поддержке проводимого им курса
Денис СУХОВ
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Президент Финляндии Саули НиинистеПрезидент Финляндии Саули НиинистеФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления финскому коллеге Саули Ниинисте, который был переизбран на второй срок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин подчеркнул, что во многом благодаря усилиям Ниинисте российско-финские отношения развиваются в конструктивном и добрососедском ключе.

«Итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса», - говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер пожелал финскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов, а также подтвердил готовность продолжать наращивание всего комплекса связей между Москвой и Хельсинки во благо народов двух стран.

Напомним, действующий глава финского государства Саули Ниинисте одержал убедительную победу уже в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой 62,7% избирателей. Соответствующие данные по результатам подсчета всех голосов опубликовал в понедельник Минюст республики.

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