Путин поздравил Ниинисте с победой на президентских выборах в Финляндии
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления финскому коллеге Саули Ниинисте, который был переизбран на второй срок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравлении Путин подчеркнул, что во многом благодаря усилиям Ниинисте российско-финские отношения развиваются в конструктивном и добрососедском ключе.
«Итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса», - говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер пожелал финскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов, а также подтвердил готовность продолжать наращивание всего комплекса связей между Москвой и Хельсинки во благо народов двух стран.
Напомним, действующий глава финского государства Саули Ниинисте одержал убедительную победу уже в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой 62,7% избирателей. Соответствующие данные по результатам подсчета всех голосов опубликовал в понедельник Минюст республики.