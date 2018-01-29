Путин поздравил Ниинисте с победой на президентских выборах в Финляндии

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:59:33+03:00

Российский лидер отметил, что переизбрание главы финского государства свидетельствует о широкой поддержке проводимого им курса

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления финскому коллеге Саули Ниинисте, который был переизбран на второй срок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин подчеркнул, что во многом благодаря усилиям Ниинисте российско-финские отношения развиваются в конструктивном и добрососедском ключе.

«Итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса», - говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер пожелал финскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов, а также подтвердил готовность продолжать наращивание всего комплекса связей между Москвой и Хельсинки во благо народов двух стран.

Напомним, действующий глава финского государства Саули Ниинисте одержал убедительную победу уже в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой 62,7% избирателей. Соответствующие данные по результатам подсчета всех голосов опубликовал в понедельник Минюст республики.