Россия проведет консультации с де Мистурой перед Конгрессом нацдиалога Сирии

29 Янв. 2018 2018-01-29T14:13:05+03:00

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В понедельник, 29 января, перед началом Конгресса национального диалога Сирии, который стартует 30 января в Сочи, российская делегация проведет предварительные консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Как отметил специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию на мероприятии, Москва очень довольная решением генсека всемирной организации о направлении в Сочи своего спецпосланника. «Как вы знаете, им (генсеком ООН) было принято решение о направлении своего специального посланника Стаффана де Мистуры, который уже прибыл, и сегодня у нас с ним пройдут предварительные консультации», - цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Напомним, в минувшее воскресенье вечером, 28 января, в Сочи прибыли первые участники Конгресса сирийского нацдиалога, в том числе члены партии «Баас» и Национального прогрессивного фронта. А в понедельник в российский курортный город прилетел де Мистура.