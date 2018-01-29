2018-01-29T14:48:28+03:00
Политика

Песков прокомментировал раскрытие военных баз США через фитнес-трекеры

Как заметил пресс-секретарь главы РФ, Кремль учитывает в работе тот факт, что перемещения людей можно отследить через облачные приложения
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что фитнес-трекеры рассекретили сведения о военных базах США.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве читали появившиеся в прессе сообщения, однако «не вчитывались». «Мы читали сообщения СМИ про американских военных. Про наших, честно говоря, не знаем, потому что особо не вчитывались, (у нас) достаточно напряженная повестка дня», - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель российского лидера также добавил, что Кремль учитывает в работе тот факт, что перемещения людей можно отследить извне по фитнес-трекерам. «Очевидно, что использование облачных технологий в различных приложениях, связанных со здоровьем и фитнесом, делает действия любого человека максимально прозрачными», - подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее стало известно, что в приложении Strava есть интерактивная карта, которая показывает все районы, где занимаются спортом пользователи, в том числе и американские военные.

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