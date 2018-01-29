2018-01-29T15:04:41+03:00
Общество

В возрасте 100 лет умер Яков Ломко - легенда российской журналистики

О том, что умер Яков Ломко, сообщили в РУДН, где тот преподавал более двадцати лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Яков Ломко. Фото: РУДНЖурналист Яков Ломко. Фото: РУДНФото: facebook.com
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Стало известно о том, что в возрасте 100 лет умер Яков Ломко - легенда отечественной журналистики, бывший глава объединённой редакции газеты "Московские новости". О его смерти сообщили в Российском университете дружбы народов, где тот был профессором кафедры массовых коммуникаций филологического факультета.

"Он был источником ценнейших знаний, человеком, воспитавшим известных журналистов, сценаристов, режиссёров и даже медиамагнатов. Среди женщин-коллег славился своей галантностью и учтивостью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице РУДН в Facebook.

Яков Ломко родился в 1917 году в Юзовке (современный Донецк). В 1940 году он окончил физический факультет Ленинградского университета, а после прошел всю Великую Отечественную войну.

В мирное время устроился в Совинформбюро и возглавил объединённую редакцию газеты "Московские новости". В 1989-м пришел в РУДН, где стал преподавать такие дисциплины, как "Внешняя политика и международная журналистика" и "Журналистское мастерство".

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