Посол США призвал развивать российско-американские отношения, несмотря на санкции

29 Янв. 2018 2018-01-29T15:09:43+03:00

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Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал подготовленный американской администрацией «кремлевский доклад», который представляет собой список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с Москвой.

Как отметил дипломат, речь идет о вопросе полугодовой давности. «Это (передача доклада в Конгресс США) станет продолжением закона, принятого полгода назад», - подчеркнул он.

При этом посол призвал двигаться вперед в развитии российско-американских отношений, несмотря на санкции. Как считает дипломат, «мир станет гораздо лучше, если Москва и Вашингтон будут работать вместе». «Что действительно важно в американо-российских отношениях, так это то, что нужно продвигаться вперед, а не смотреть назад», - цитирует Хантсмана ТАСС.

Напомним, как ожидается, 29 января Конгрессу США будет представлен «кремлевский доклад», который может послужить основой для новых санкционных решений Вашингтона.