2018-01-29T15:23:01+03:00
Происшествия

При стрельбе в Киеве один человек погиб, еще один пострадал

Неизвестные ворвалась в помещение национальной лотереи и открыли огонь по охранникам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают полицейские, следователи и кинологиНа месте инцидента работают полицейские, следователи и кинологиФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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В Киева произошла стрельба, в ходе которой два человека получили огнестрельные ранения. Один из них погиб, другой был доставлен в больницу. Такое заявление сделали в Главном полицейском управлении по украинской столице.

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в 12:12 по местному времени. Звонивший рассказал о раненом мужчине на улице Лагерной в Шевченковском районе.

Как выяснилось позже, в пункт национальной лотереи ворвались семеро мужчин, одетые во все черное. В этот момент там же находились пять сотрудников частной охранной фирмы и администратор. Между ворвавшимися неизвестными и представителями ЧОП началась потасовка, которая закончилась стрельбой. Нападавшие осуществили несколько выстрелов, после чего покинули помещение и разбежались в разные стороны. Один человек погиб на месте, второй госпитализирован с ранением в живот.

На месте инцидента работают следственно-оперативные группы и кинологи. Проводится осмотр местности и опрос свидетелей.

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