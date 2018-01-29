Порошенко утвердил закон о допуске иностранных военных на Украину

29 Янв. 2018 2018-01-29T15:33:25+03:00

Предполагается, что в 2019 году в многонациональных учениях на территории страны примут участие до 3 тысяч военнослужащих США и государств-членов НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий подразделениям вооруженных сил других государств находиться на территории страны для участия в многонациональных учениях в 2018 году.

«Президент подписал принятый 18 января Верховной радой закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в шести многонациональных учениях», - сообщили в пресс-службе украинского президента.

Ожидается, что в учениях на украинской территории в этом году примут участие до 3 тысяч военнослужащих США и стран-членов НАТО, которые прибудут с вооружением и военной техникой.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому войска зарубежных государств каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. В текущем году на проведение многонациональных учений Киев выделит 36 млрд гривен (около 1,3 млн долларов).