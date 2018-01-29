2018-01-29T15:57:25+03:00
Политика

Комитет Совфеда одобрил вхождение отдельных подразделений армии Южной Осетии в ВС РФ

Соглашение позволит сформировать общее оборонное пространство двух государств
Денис СУХОВ
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Комитет Совфеда одобрил вхождение отдельных подразделений армии Южной Осетии в ВС РФКомитет Совфеда одобрил вхождение отдельных подразделений армии Южной Осетии в ВС РФФото: Александр КОЦ
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Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал палате ратифицировать соглашение о вхождении отдельных подразделений армии Южной Осетии в состав ВС РФ.

По словам замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктора Познихира, соглашение «позволит сформировать общее оборонное пространство двух государств и включить югоосетинское подразделение в единую систему подготовки войск Южного военного округа».

Он также отметил уникальный характер документа, в соответствии с которым граждане Южной Осетии смогут в добровольном порядке поступать на контрактную службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы на территории республики.

Подчеркивается, что соглашение регулирует конкретные аспекты взаимодействия российских и южноосентинских вооруженных сил и «никоим образом не нарушает суверенитет» республики.

Напомним, в конце 2017 года документ был внесен на ратификацию Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что Совфед рассмотрит его 31 января.

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