Комитет Совфеда одобрил вхождение отдельных подразделений армии Южной Осетии в ВС РФ
Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал палате ратифицировать соглашение о вхождении отдельных подразделений армии Южной Осетии в состав ВС РФ.
По словам замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктора Познихира, соглашение «позволит сформировать общее оборонное пространство двух государств и включить югоосетинское подразделение в единую систему подготовки войск Южного военного округа».
Он также отметил уникальный характер документа, в соответствии с которым граждане Южной Осетии смогут в добровольном порядке поступать на контрактную службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы на территории республики.
Подчеркивается, что соглашение регулирует конкретные аспекты взаимодействия российских и южноосентинских вооруженных сил и «никоим образом не нарушает суверенитет» республики.
Напомним, в конце 2017 года документ был внесен на ратификацию Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что Совфед рассмотрит его 31 января.