Путин назначил нового посла России в Японии
В понедельник, 29 января, стало известно, что президент России Владимир Путин сменил представителя нашей страны в Японии. Так, глава государства освободил от должности посла РФ в Стране восходящего солнца Евгения Афанасьева и назначил на его место Михаила Галузина.
«Назначить Галузина Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», - говорится в указе российского лидера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим же указом глава нашего государства освободил Галузина от обязанностей посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа-Новой Гвинее, Республике Кирибати и Демократической Республике Восточный Тимор.
Кстати, напомним, в конце минувшего года Путин сменил посла России в Омане: новым представителем нашей страны в султанате стал Дмитрий Догадкин.