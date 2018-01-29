2018-01-29T16:09:37+03:00
Политика

Путин назначил нового посла России в Японии

Этот пост занял Михаил Галузин, который ранее был представителем нашей страны в Индонезии
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 29 января, стало известно, что президент России Владимир Путин сменил представителя нашей страны в Японии. Так, глава государства освободил от должности посла РФ в Стране восходящего солнца Евгения Афанасьева и назначил на его место Михаила Галузина.

«Назначить Галузина Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», - говорится в указе российского лидера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим же указом глава нашего государства освободил Галузина от обязанностей посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа-Новой Гвинее, Республике Кирибати и Демократической Республике Восточный Тимор.

Кстати, напомним, в конце минувшего года Путин сменил посла России в Омане: новым представителем нашей страны в султанате стал Дмитрий Догадкин.

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