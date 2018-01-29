2018-01-29T16:25:52+03:00
Политика

Медведев утвердил перечень госуслуг, которые должны оказывать повсеместно

Этот список включает 44 наименования
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 29 января, на совещании с вице-премьерами, сообщил, что утвердил перечень государственных услуг, которые должны оказываться повсеместно, то есть вне зависимости от места проживания и регистрации гражданина.

«Я утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые теперь будут оказываться по так называемому экстерриториальному принципу», - сказал председатель правительства. При этом он отметил, что кабмин в перспективе планирует расширять этот перечень, передает ТАСС.

Как подчеркнул премьер, теперь россияне смогут подать документы, необходимые для получения услуг из утвержденного им списка, в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в любой многофункциональный центр (МФЦ).

Кстати, напомним, с 1 февраля в московских МФЦ впервые в России появится услуга регистрации автомобилей.

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