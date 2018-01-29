2018-01-29T16:31:29+03:00
В мире

ЕС готов ответить Вашингтону, если ограничительные меры США затронут европейский экспорт

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас подчеркнул, что в Брюсселе верят в свободную и взаимовыгодную торговлю
Денис СУХОВ
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Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис СхинасОфициальный представитель Еврокомиссии Маргаритис СхинасФото: REUTERS
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ЕС готов предпринять ответные меры в отношении США, есть американские санкции затронут экспорт из стран сообщества. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«ЕС готов отреагировать оперативно и соответствующе, если наш экспорт будет затронут любыми ограничительными мерами США по торговле», - подчеркнул Схинас, отвечая на вопросы журналистов.

В Брюсселе верят в открытую и честную торговлю, где нет «победителей и проигравших».

«Мы верим, что в торговле все должны быть победителями. И мы считаем, что торговля должна быть не только открытой и честной, но также основанной на законе», - подчеркнул представитель ЕК.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пожаловался в интервью британскому телеканалу ITV на нечестное отношение Евросоюза к США в торговых вопросах. По мнению президента, американская продукция с трудом пробивается на европейский рынок, в то время как страны ЕС экспортируют в США товары с минимальными пошлинами.

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