2018-01-29T16:40:06+03:00
Спорт

Шестикратный чемпион Паралимпиады: решение по спортсменам России скорее положительное

Вердикт Международного паралимпийского комитета прокомментировал лыжник Сергей Шилов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Паралимпиада в марте пройдет в Пхенчхане.Паралимпиада в марте пройдет в Пхенчхане.Фото: REUTERS
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В понедельник, 29 января, было официально объявлено решение по участию российских спортсменов в зимних Паралимпийских Играх 2018 года. В марте их примет Пхенчхан. Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов, комментируя данное решение, назвал его скорее положительным:

- Решение демонстрирует прогресс в отношениях с международным комитетом. Хорошо, что хоть кто-то сможет поехать в Пхёнчхан. Остаётся порадоваться за ребят и пожелать им удачи. Для спортсменов Паралимпиада — это пик. Они готовились к ней четыре года. Но наверняка критерии для приглашения на Паралимпиаду будут очень жёсткими. К сожалению, поехать смогут далеко не все, а только 30—35 человек. Трудно сказать, кого в итоге допустит МПК, - заявил Шилов в интервью RT.

Напомним, что на Паралимпийских играх будет запрещен в любом виде флаг России. Его нельзя ни взять в руки спортсменам, ни пронести на трибуны зрителям. Соревнования в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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