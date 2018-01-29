В Китае потерпел крушение самолет национальных ВВС

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:21:30+03:00

По предварительным данным, инцидент произошел во время выполнения тренировочного полета

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На юге Китая потерпел крушение небольшой самолет неустановленного типа, принадлежащий национальным военно-воздушным силам. Об этом говорится в официальном заявлении ВВС КНР в социальной сети WeChat.

По предварительным данным, самолет рухнул во время выполнения тренировочного полета над уездом Суйян провинции Гуйчжоу. В настоящее время в регионе проходит усиленная поисково-спасательная операция. О судьбе находившихся на борту людей пока не сообщалось.

В сети появились фотографии и видео с места падения воздушного судна. На них видны многочисленные горящие обломки и поднимающиеся столбы густого черного дыма. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Судя по опубликованным кадрам, полет выполнялся при неблагоприятных погодных условиях.

Причины аварии пока остаются неизвестными. Тип рухнувшегося самолета не уточнялся, внешний вид обломков подсказывает, что речь может идти о небольшом пассажирском самолете.