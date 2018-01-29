2018-01-29T17:21:30+03:00
В мире

В Китае потерпел крушение самолет национальных ВВС

По предварительным данным, инцидент произошел во время выполнения тренировочного полета
Денис СУХОВ
Поделиться:
Фото: twitter.com/UrgentAlertNewsФото: twitter.com/UrgentAlertNews
Изменить размер текста:

На юге Китая потерпел крушение небольшой самолет неустановленного типа, принадлежащий национальным военно-воздушным силам. Об этом говорится в официальном заявлении ВВС КНР в социальной сети WeChat.

По предварительным данным, самолет рухнул во время выполнения тренировочного полета над уездом Суйян провинции Гуйчжоу. В настоящее время в регионе проходит усиленная поисково-спасательная операция. О судьбе находившихся на борту людей пока не сообщалось.

В сети появились фотографии и видео с места падения воздушного судна. На них видны многочисленные горящие обломки и поднимающиеся столбы густого черного дыма. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Судя по опубликованным кадрам, полет выполнялся при неблагоприятных погодных условиях.

Причины аварии пока остаются неизвестными. Тип рухнувшегося самолета не уточнялся, внешний вид обломков подсказывает, что речь может идти о небольшом пассажирском самолете.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда
В Китае разбился военный самолет
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍
Лев поцеловал лапу собаке
Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018
Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018
Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра
Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»
Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов
Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов
Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми