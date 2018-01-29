2018-01-29T17:34:29+03:00
Политика

Путин и Нетаньяху приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста

В ходе своего выступления российский лидер призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин в Еврейском центре толерантностиПрезидент России Владимир Путин в Еврейском центре толерантностиФото: кадр с видео
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В понедельник, 29 января, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили Еврейский музей и центр толерантности, расположенный на улице Образцова в Москве. Там политики приняли участие в мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

Кстати, в ходе своего выступление глава нашего государства призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства». «РФ категорически отвергает такие попытки», - заверил российский лидер, добавив при этом, что массовое уничтожение людей нацистами «не перестает ужасать и сегодня».

Также Путин заверил, что наша страна продолжит передавать правду о героях борьбы с нацизмом следующим поколениям.

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