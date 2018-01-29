2018-01-29T17:51:10+03:00
В мире

Волкер считает, что Украина должна выполнить минские соглашения

По мнению спецпредставителя США, для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона
Дарья ИВАШКИНА
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерФото: REUTERS
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер озвучил позицию Соединенных Штатов по вопросу размещения миротворцев на юго-востоке Украины. Как он заявил, в Вашингтоне считают, что для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона.

Также американский представитель отметил, что Киев должен выполнить обязательства по минским соглашениям. В частности, по его словам, должен быть реализован закон об особом статусе Донбасса, принятый ранее Верховной радой. «Украинская сторона должна выполнить минские соглашения», - цитирует дипломата ТАСС.

Также Волкер рассказал о своей встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась в Дубае 26 января. По его словам, в ходе тех переговоров какой-либо конкретный план развертывания миссии ООН в Донбассе представлен не был. «В Дубае не был представлен какой-либо конкретный план. Я бы не стал его так называть», - сказал спецпредставитель США.

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