Счетная палата: Российские министерства передали часть полномочий на аутсорсинг

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:53:33+03:00

Ведомство обнаружило, что за несколько лет госорганы заплатили коммерческим структурам 14,5 млрд рублей за работу, которую должны выполнять сами

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Российские министерства и муниципальные органы систематически передают коммерческим структурам работы, которые должны выполнять сами. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной Палаты Максима Рохмистрова.

Согласно отчету, за 2,5 года выявлено свыше 1,5 тысяч случаев, когда госорганы поручали сторонним компаниям выполнение работ из сферы своей компетенции. На эти цели израсходовано 14,5 млрд бюджетных средств.

Неурегулированность данной сферы создает коррупционные риски, увеличивает вероятность утечки информации и влияние частных организаций на госполитику.

Например, Минэнерго не только злоупотребляло аутсорсингом, но и привлекало к разработке стратегических документов иностранные фирмы.

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам РФ», - резюмирует Рохмистров.

По итогам проверки СП направит представления в ряд ведомств и обратится в Генпрокуратуру.