Совбез ООН предупредили о нехватке продовольствия на Украине

29 Янв. 2018 2018-01-29T18:12:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подготовила для Совета Безопасности всемирной организации доклад о дефиците продуктов питания в странах, пострадавших из-за конфликтов.

Как говорится в этом отчете, в настоящее время нехватка продовольствия отмечается в 16 государствах. В частности, с дефицитом столкнулась Украина. Однако наиболее тяжелое положение в Йемене и Южном Судане.

При этом в Организации Объединенных Наций заявили о необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь пострадавшим странам. «Гуманитарные усилия по оказанию пострадавшим сообществам продовольственной помощи остаются крайне важными», - цитирует доклад ООН Reliefweb.

Кстати, напомним, чуть раннее стало известно о голоде в украинской армии. Как выяснилось, военнослужащие вооруженных сил незалежной используют свой арсенал как валюту: так, недавно они обменяли патроны и гранаты на продукты питания и алкоголь.