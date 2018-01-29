2018-01-29T18:12:56+03:00
Политика

Представитель МИД РФ предупредила о попытках сорвать Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

Мария Захарова прокомментировала публикации о якобы предрешенности итогов переговоров
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Информация некоторых СМИ о якобы подготовленном заранее итоговом заявлении участников Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи — это попытка сорвать работу мероприятия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дело подаётся таким образом, что к приезду представителей Дамаска и оппозиции уже якобы всё написано, решения приняты (непонятно, правда, какие и кем), а мероприятие лишено «интриги», - отметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что слухи о «некоей предрешенности итогов Сочи» направлены на подрыв работы Конгресса, к подготовке которого Москва приложила немалые усилия.

При этом переговоры со странами региона и участниками сирийского конфликта продолжались «вплоть до сегодняшнего дня»: заранее определялись исключительно вопросы формата Конгресса, его участников, аккредитации и логистики.

«Мероприятие настолько живое и непредсказуемое, что всё решается с колёс, так, как подсказывает ход встреч и консультаций непосредственно сирийцев», - добавила Захарова.

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