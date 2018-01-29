2018-01-29T18:36:37+03:00
В мире

Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми

По мнению главреда телеканала Russia Today, причина новых санкций против РФ — хаос в США
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Маргарита Симоньян рассказала о том, что ранее санкции против российских СМИ, вещающих за рубежом, отменялись в последний момент из-за боязни жёсткого ответа со стороны РФ. Фото: Russia TodayМаргарита Симоньян рассказала о том, что ранее санкции против российских СМИ, вещающих за рубежом, отменялись в последний момент из-за боязни жёсткого ответа со стороны РФ. Фото: Russia Today
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Выступая в эфире Радио «Комсомольская Правда» (fm.kp.ru), главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что ранее санкции против этого канала и других российских СМИ, вещающих за рубежом, отменялись в последний момент из-за боязни жёсткого ответа со стороны РФ.

— К сожалению, их останавливают только ответные меры. И никак иначе. Часто было, когда к нам вот-вот должны были применить санкции, мы об этом заранее узнавали, ставили в известность кого надо, и тот вступал с нашими «западными партнёрами» в жёсткие переговоры. И это работало.

Почему сейчас не работает? Потому что в Америке сейчас хаос, война всех против всех, не понятно, с кем общаться. Ну поговоришь с госдепом — а он не имеет влияние на Минюст США, и наоборот, — отметила Симоньян.

Резюмируя, главред RT поддержала ответные ограничительные меры против СМИ-зарубежных иноагентов (которые недавно были лишены аккредитации в российском парламенте после того, как RT отказали в доступе в госдеп США и другие ведомства).

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