Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов

29 Янв. 2018 2018-01-29T18:44:49+03:00

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Выступая в эфире Радио «Комсомольская Правда», главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила количество фейковых новостей в своём СМИ и у конкурентов:

— Мы знаем, что находимся под лупой, и тщательно проверяем информации. У нас этих добросовестных ошибок неизмеримо меньше, чем у наших конкурентов, которые обвиняют нас в фейках. Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов.

Также медиа-менеджер привела конкретный пример, что кампания против RT во Франции была основана на высосанных из пальца обвинениях:

— Штаб Макрона несколько раз обвинил нас в распространении фейковых новостей про их кандидата на выборах во Франции год назад. Это сразу подхватили местные СМИ. Никто не зашёл на наш сайт, просто чтобы посмотреть, есть там такие статьи или нет. Вот до такого доходит.

Ранее Симоньян рассказала о неоднократных попытках Запада ввести санкции против RT, однако в последний момент тот отказывался, опасаясь ответных жёстких мер РФ.