Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»

29 Янв. 2018 2018-01-29T18:55:06+03:00

Маргарита Симоньян сравнила затраты на вещание своего канала и конкурентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Выступая в эфире Радио «Комсомольская Правда», главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила затраты на вещание своего канала и конкурентов:

— Мы не платим людям хорошую зарплату. Мы тратим в месяц сколько, американский канал CBS тратит в час.

Также Симоньян сообщила, почему на RT приходят западные журналисты:

— К нам трудоустраиваются люди, раньше работавшие в мейнстримных западных СМИ. И не за зарплатой, а потому, что приходят к мысли: то, что делает Запад, — неправильно, и так жить нельзя… Хороший пример — Андрей Бабицкий (ранее работал на радио «Свобода», но после Украинского кризиса уволился, будучи не согласным с редакционной политикой — Ред), сейчас пишет для нас тексты.

Также в эфире Радио «Комсомольская Правда» Симоньян рассказала о нападках в адрес RT из штаба Эммануэля Макрона, когда французы обвинили канал в публикации материалов, которые там никогда не выходили.