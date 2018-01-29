Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:09:46+03:00

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Выступая в эфире Радио «Комсомольская Правда» (fm.kp.ru), главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поведала о своих кулинарных пристрастиях и связанных с ними курьёзах:

— Я люблю что-то такое непривычное готовить. Например, в древности на Руси был обычай есть мясо бобра. Рецепт опубликовала жена [журналиста] Леонида Парфёнова. И ничего ей не было. А потом его опубликовала я — и столкнулась с гневом оппозиционеров — от Навального до Собчак… Правда, на вкус такое блюдо оказалось непереносимым. Хотя в американских ресторанах считается деликатесом.

— Ладно — бобёр, — продолжила Симоньян. — Мы с [пресс-секретарём президента РФ Дмитрием] Песковым как-то ели в Китае жареную саранчу. Похожа на цыплёнка табака, вернее, его хрустящую кожицу…

Ранее в эфире Радио «КП» медиа-менеджер рассказала о том, что за один месяц канал RT тратит столько, сколько их конкурент CBS тратит в час.