2018-01-29T19:04:28+03:00
Спорт

Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018

А у нашей женской команды по лыжным гонкам будет максимум 14 лицензий
Дарья ИВАШКИНА
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Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018Фото: REUTERS
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Мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпийские игры, которые пройдут с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Таким образом, российские лыжники не смогут выступить на соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Стоит отметить, что только неиспользуемые лицензии будут перераспределены нейтральным паралимпийским атлетам. На данный момент у мужчин лыжников таких квот нет.

Также на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК) уточняется, что наша женская команда по лыжным гонкам может получить максимум 14 лицензий. При этом в горных лыжах у женщин будет не более десяти лицензий, у мужчин же - не более семи. А в керлинге на колясках у нейтральных атлетов будет максимум пять лицензий.

Напомним, ранее в понедельник прошла пресс-конференция МПК, который официально огласил свое решение по спортсменам России. Так, наших паралимпийцев допустили в Пхенчхан в нейтральном статусе, но им полностью запретили флаг.

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