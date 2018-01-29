Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:25:20+03:00

При этом уровень преступности в целом по стране снизился на 4,7%

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Генпрокуратура России отчиталась об уровне преступности в стране в 2017 году. Как выяснилось, в минувшем году этот показатель в целом по стране снизился на 4,7% (по сравнению с 2016 годом).

«За прошлый год на территории России зарегистрировано 2 058 476 преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период 2016 года», - говорится в отчете надзорного ведомства.

Также там отмечается, что количество выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось на 10%. За 2017 год было зафиксировано 29 634 таких злодеяния. Таким образом, за шесть лет число преступлений по статье о взятке уменьшилось на 40%, а их доля сократилась с 1,9% до 1,4%.

Кстати, напомним, в сентябре прошлого года генеральная прокуратура России обнародовала список 10 самых криминальных регионов страны. На первом месте тогда была Москва: за первую половину 2017 года в столице было зарегистрировано почти 72 тысячи преступлений.