2018-01-29T19:25:20+03:00
Общество

Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году

При этом уровень преступности в целом по стране снизился на 4,7%
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 годуЧисло выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 годуФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Генпрокуратура России отчиталась об уровне преступности в стране в 2017 году. Как выяснилось, в минувшем году этот показатель в целом по стране снизился на 4,7% (по сравнению с 2016 годом).

«За прошлый год на территории России зарегистрировано 2 058 476 преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период 2016 года», - говорится в отчете надзорного ведомства.

Также там отмечается, что количество выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось на 10%. За 2017 год было зафиксировано 29 634 таких злодеяния. Таким образом, за шесть лет число преступлений по статье о взятке уменьшилось на 40%, а их доля сократилась с 1,9% до 1,4%.

Кстати, напомним, в сентябре прошлого года генеральная прокуратура России обнародовала список 10 самых криминальных регионов страны. На первом месте тогда была Москва: за первую половину 2017 года в столице было зарегистрировано почти 72 тысячи преступлений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда
В Китае разбился военный самолет
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍
Лев поцеловал лапу собаке
Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018
Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра
Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»
Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов
Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов
Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми