Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:27:09+03:00

Павел Дацюк был капитаном сборной России на Олимпиаде 2014 в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее форвард был в этой должности и на прошлых Играх в Сочи

Изменить размер текста: A A

Форвард клуба СКА (Санкт-Петербург) Павел Дацюк был официально назначен капитаном нашей хоккейной сборной на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Об этом заявил главный тренер нашей команды Олег Знарок в начале тренировочных сборов перед Играми.

Для 39-летнего нападающего это уже второй подряд случай капитанства. На прошлых Играх 2014 в Сочи Дацюк тоже был капитаном нашей сборной. Ассистенты капитана нашим тренерским штабом будут названы позднее.

Напомним, что на Олимпиаде 2018 года сборная России будет выступать под нейтральным флагом и будут именоваться как "Олимпийские атлеты из России".