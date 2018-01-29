2018-01-29T19:27:09+03:00
Спорт

Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018

Ранее форвард был в этой должности и на прошлых Играх в Сочи
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Павел Дацюк был капитаном сборной России на Олимпиаде 2014 в Сочи.Павел Дацюк был капитаном сборной России на Олимпиаде 2014 в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Форвард клуба СКА (Санкт-Петербург) Павел Дацюк был официально назначен капитаном нашей хоккейной сборной на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Об этом заявил главный тренер нашей команды Олег Знарок в начале тренировочных сборов перед Играми.

Для 39-летнего нападающего это уже второй подряд случай капитанства. На прошлых Играх 2014 в Сочи Дацюк тоже был капитаном нашей сборной. Ассистенты капитана нашим тренерским штабом будут названы позднее.

Напомним, что на Олимпиаде 2018 года сборная России будет выступать под нейтральным флагом и будут именоваться как "Олимпийские атлеты из России".

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