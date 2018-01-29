29 Янв. 2018 2018-01-29T19:31:17+03:00

Лев поцеловал лапу собаке. Вот это настоящий джентльмен! В Сети набирает популярность видео со львом, целующим лапу собаке.

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В Интернете набирает популярность видео со львом, целующим лапу собаке. Ролик собирает сотни тысяч просмотров в соцсетях! Автор видео - 10-летняя посетительница зоопарка, зарегистрированная в Инстаграме как ToyQuest101. Ролик она сняла в питомнике благотворительного фонда The Black Jaguar - White Tiger (Чёрный ягуар - Белый тигр) в США.

- Когда-нибудь видели, как лев целует лапу собаки? Какая удивительная связь! Они вместе выросли, и с тех остаются лучшими друзьями, - подписала видео девочка, снабдив его романтичным хэштегом - «любовь в воздухе».

Позднее ролик опубликовал и официальный аккаунт питомника. На его страничке видео посмотрели более 700 тыс. раз! В комментариях люди умиляются и называют льва настоящим джентльменом.

Напомним, что пример подобной странной дружбы был и в России. В 2015 году стало известно, что в Приморском сафари-парке уживаются самец амурского тигра Амур и самец домашней козы Тимур. Их дружба длилась около года, но затем зверей разлучили (подробности)