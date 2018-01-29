В Китае разбился военный самолет

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:27:19+03:00

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В понедельник, 29 января, в китайской провинции Гуйчжоу во время учений потерпел крушение самолет, принадлежавший военно-воздушным силам Народно-освободительной армии КНР. Как выяснилось, воздушное судно упало на сельскохозяйственное поле в уезде Суйян, после чего на месте происшествия начался пожар.

Пока не сообщается, сколько человек находились на борту самолета в момент ЧП. Однако известно, что в настоящее время в районе авиакатастрофы проводится поисково-спасательная операция, передает агентство «Синьхуа».

Кстати, стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в мире за последнее время. К примеру, в начале января на Пелопоннесе разбился учебно-тренировочный самолет военно-воздушных сил (ВВС) Греции. Тогда причиной аварии стала техническая неисправность. При этом экипаж рухнувшего воздушного судна не пострадал.