2018-01-29T20:46:45+03:00
Политика

Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда

Боевики в балаклавах захватили Дом учителя в Днепре, где проходил концерт для ветеранов
Дарья ИВАШКИНА
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Радикалы, сорвавшие празднование снятия блокады Ленинграда. Фото: со страницы депутата Верховной рады Александра Вилкула в Facebook/@OleksandrVilkulРадикалы, сорвавшие празднование снятия блокады Ленинграда. Фото: со страницы депутата Верховной рады Александра Вилкула в Facebook/@OleksandrVilkul
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В понедельник, 29 января, украинские радикалы сорвали в Днепре (бывшем Днепропетровске) памятное мероприятие, посвященное 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, боевики в балаклавах и масках захватили Дом учителя, где в тот момент проходил концерт для ветеранов. В результате заблокированными в здании оказались 65 пожилых людей, переживших блокаду, а также дети из творческого коллектива, подготовившие концертную программу.

При этом Вилкул призвал правоохранительные органы впредь не допускать подобных происшествий. «Как народный депутат, обращаюсь к правоохранительным органам. Имена зачинщиков и организаторов этого нападения хорошо известны. Невзирая ни на какие политические вопросы – делайте свою работу», - написал нардеп в Facebook.

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