Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:46:45+03:00

Боевики в балаклавах захватили Дом учителя в Днепре, где проходил концерт для ветеранов

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В понедельник, 29 января, украинские радикалы сорвали в Днепре (бывшем Днепропетровске) памятное мероприятие, посвященное 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, боевики в балаклавах и масках захватили Дом учителя, где в тот момент проходил концерт для ветеранов. В результате заблокированными в здании оказались 65 пожилых людей, переживших блокаду, а также дети из творческого коллектива, подготовившие концертную программу.

При этом Вилкул призвал правоохранительные органы впредь не допускать подобных происшествий. «Как народный депутат, обращаюсь к правоохранительным органам. Имена зачинщиков и организаторов этого нападения хорошо известны. Невзирая ни на какие политические вопросы – делайте свою работу», - написал нардеп в Facebook.