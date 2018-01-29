В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций

29 Янв. 2018 2018-01-29T21:05:42+03:00

В документе ‍отмечается, что Москва выполняет и следует всем положениям минских соглашений

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В понедельник, 29 января, в парламент Бельгии была внесена резолюция об отмене антироссийских санкций Евросоюза.

Как сообщил один из авторов документа - лидер партии Фламандский интерес Филип Девинтер, он и его единомышленники хотят, чтобы бельгийское правительство инициировало в Европейском совете снятие ограничительных мер с РФ. «Мы внесли в Палату представителей федерального парламента Бельгии резолюцию с требованием к нашему правительству инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС в отношении России», - сказал Девинтер.

Стоит отметить, что в подготовленной резолюции говорится о том, что антироссийские санкции «не соответствуют международным нормам», а также подрывают европейский экспорт и рынок труда. Кроме того, в ней подчеркивается, что Москва выполняет и следует всем положениям минских соглашений, передает ТАСС.

Кстати, напомним, ранее бельгийский парламент уже рассматривал подобный документ. Однако тогда проект резолюции был отклонен.