Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против Польши

29 Янв. 2018 2018-01-29T21:25:52+03:00

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В понедельник, 29 января, комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции поддержал решение Еврокомиссии (ЕК) запустить санкционную процедуру против Польши «за нарушения европейских принципов в местной судебной реформе».

Так, за запуск санкционной процедуры, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете Европейского союза, выступили 33 евродепутата (хотя необходимо было только 23 голоса). «Против» проголосовали только девять политиков, передает ТАСС.

Между тем теперь текст соответствующей резолюции должна утвердить пленарная сессия ЕП, запланированная на февраль. Затем же его рассмотрят в Совете ЕС: именно там инициатива должна быть окончательно утверждена путем голосования.

Напомним, 20 декабря прошлого года ЕК запустила механизм применения санкций в отношении Польши. Там посчитали, что проводимая Варшавой судебная реформа приводит к контролю политической власти над судебной.