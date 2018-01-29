2018-01-29T21:25:52+03:00
В мире

Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против Польши

В Европе считают, что Варшава нарушила фундаментальный принцип независимости суда
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против ПольшиКомитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против ПольшиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 января, комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции поддержал решение Еврокомиссии (ЕК) запустить санкционную процедуру против Польши «за нарушения европейских принципов в местной судебной реформе».

Так, за запуск санкционной процедуры, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете Европейского союза, выступили 33 евродепутата (хотя необходимо было только 23 голоса). «Против» проголосовали только девять политиков, передает ТАСС.

Между тем теперь текст соответствующей резолюции должна утвердить пленарная сессия ЕП, запланированная на февраль. Затем же его рассмотрят в Совете ЕС: именно там инициатива должна быть окончательно утверждена путем голосования.

Напомним, 20 декабря прошлого года ЕК запустила механизм применения санкций в отношении Польши. Там посчитали, что проводимая Варшавой судебная реформа приводит к контролю политической власти над судебной.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по IMEI-кодам
Госдеп призвал российских пилотов не рисковать при сближении в воздухе
В госдепартаменте рассказали, когда США отменят санкции против России
Погода в Москве на 30 января 2018 года: ожидается метель
"Польша доиграется": Пушков призвал прекратить поставки газа в Варшаву
Туристов, застрявших на сломанном подъёмнике в Австрии, снимали вертолетами
Заммэра Москвы считает обвинения врача Мисюриной в смерти пациента абсурдными
Белый дом отказался отвечать на заявление Кремля о попытке США повлиять на выборы в России
Минобороны: Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России
Жеребьевка в Лиссабоне: Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения – 2018»
Госдепартамент США: Закон об антироссийских санкциях сам по себе станет сдерживающим фактором
Госдеп: С 29 января США начинают вводить санкции против России
Конькобежка Ольга Граф решила не ехать на Олимпиаду – 2018 в Пхенчхан
Конгресс получил от Минфина США «Кремлевский доклад»
В Госдуме поддержали идею ограничить продажу электронных сигарет и жидкостей для них
Госдеп США снова обвинил Россию в нарушении санкций СБ ООН против КНДР
Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера супруге
Немецких автопроизводителей обвинили в опытах над людьми
В Германии выступают против антироссийских санкций
Замглавы ФБР ушел в отставку после критики Трампа