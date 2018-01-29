На Украине снимут фильм об идеологе националистов Степане Бандере

29 Янв. 2018 2018-01-29T21:48:20+03:00

Ожидается, что на экраны картина выйдет уже 1 января следующего года

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Украинский режиссер Дмитрий Мухарский заявил о намерении снять фильм под названием «Я - Бандера». Как понятно из названия, картина, сценарий которой, по признанию его автора, готовился целых два с половиной года, будет о главном идеологе украинских националистов и создателе запрещенной в России экстремистской организации «Украинская повстанческая армия».

По словам Мухарского, лента покажет три периода жизни Бандеры: детство, юношеские годы, а также период от второго суда и до конца жизни. А генеральный продюсер фильма Василий Войтенко заявил о желание «показать Бандеру как человека».

Как выяснилось, съемки фильма должны начаться уже летом этого года и будут проходить на Западной Украине, а также в Польше, Италии и Германии. Ожидается, что на экраны картина выйдет 1 января 2019 года.

Кстати, напомним, 1 января 2018 года в Киеве прошло шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма. После этого в Крыму назвали нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины.