2018-01-29T22:17:47+03:00
В мире

США идут на уступки по Донбассу

По мнению политолога Алексея Чеснакова, Вашингтон не будут требовать немедленной передачи юго-востока Украины под контроль миротворцев
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССГлава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков проанализировал заявления, сделанные помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером после встречи в Дубае. В результате он пришел к выводу, что Соединенные Штаты в настоящее время уже отказались от жесткого требования о немедленной передаче Донбасса под контроль миссии ООН.

«Столкнувшись с принципиальной позицией России, Штаты пошли на принципиальные уступки», - сказал эксперт ТАСС.

Таким образом, как считает Чеснаков, Вашингтон фактически принял концепцию России, которая выступает за поэтапное развертывание миссии ООН в Донбассе. «Расширение зоны присутствия ООН американцы уже видят как процесс, который реализуется поэтапно - по мере того, как Украина будет выполнять политический пакет минских соглашений», - заметил политолог, отметив, что это «положительный сигнал, говорящий о заинтересованности Вашингтона в решении проблемы».

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