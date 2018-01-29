2018-01-30T00:01:37+03:00
Экономика

В Германии выступают против антироссийских санкций

Главы нескольких федеральных земель ФРГ сомневаются в нужности санкций, введенных в отношении России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер ХазелоффПремьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер ХазелоффФото: REUTERS
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Главы нескольких федеральных земель Германии сомневаются в эффективности введенных против России экономических санкций и выступили за их ослабление, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.

На встрече в понедельник премьер-министры восточногерманских земель ФРГ выразили общее мнение, что санкции сильнее ударили по их сельскохозяйственным предприятиям, чем по нашей стране, и призвали искать другие меры для урегулирования кризиса на Украине.

По словам премьера земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа (Христианско-демократический союз), ограничения «особенно сильно затронули восточногерманские земли, в то время как в западных регионах их последствия играют второстепенную роль». Он указал, что антироссийские санкции доказали неэффективность.

«Мы совершенно ясно выступаем за ослабление санкций», - заявила его коллега, глава правительства земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг, член Социал-демократической партии Германии.

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