Немецких автопроизводителей обвинили в опытах над людьми
Крупнейшие автоконцерны Германии оказались в центре крупного скандала: немецкие СМИ обвинили Volkswagen, BMW и Daimler в том, что проводя тестирование выхлопных газов своих дизельных автомобилей, они привлекали к исследованиям не только животных, но и людей.
Как пишет газета Suddeutsche Zeitung, с 2012 по 2015 год автопроизводители проводили эксперименты с участием обезьян и людей, дабы выяснить, как выделяемый при работе дизельных двигателей диоксид азота влияет на здоровье человека.
На эти сообщения уже отреагировали в немецком правительстве. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, информация о подобных испытаниях «вызывает много критических вопросов, в том числе не только этического характера».
«Тесты на обезьянах, а тем более на людях, ничем нельзя оправдать», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в США по делу о «дизельном скандале» бывшего менеджера немецкого автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта приговорили к семи годам лишения свободы.