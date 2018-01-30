Немецких автопроизводителей обвинили в опытах над людьми

30 Янв. 2018 2018-01-30T00:46:31+03:00

По данным СМИ, Volkswagen, BMW и Daimler тестировали выхлопные газы на людях и животных

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Крупнейшие автоконцерны Германии оказались в центре крупного скандала: немецкие СМИ обвинили Volkswagen, BMW и Daimler в том, что проводя тестирование выхлопных газов своих дизельных автомобилей, они привлекали к исследованиям не только животных, но и людей.

Как пишет газета Suddeutsche Zeitung, с 2012 по 2015 год автопроизводители проводили эксперименты с участием обезьян и людей, дабы выяснить, как выделяемый при работе дизельных двигателей диоксид азота влияет на здоровье человека.

На эти сообщения уже отреагировали в немецком правительстве. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, информация о подобных испытаниях «вызывает много критических вопросов, в том числе не только этического характера».

«Тесты на обезьянах, а тем более на людях, ничем нельзя оправдать», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в США по делу о «дизельном скандале» бывшего менеджера немецкого автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта приговорили к семи годам лишения свободы.