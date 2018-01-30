2018-01-30T01:11:43+03:00
Политика

Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера супруге

Премьер-министр Израиля был очень тронут подарком и пообещал передать документ в музей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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На встрече с израильским премьером в понедельник президент России Владимир Путин подарил Биньямину Нетаньяху оригинал письма немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который во время Второй мировой войны спас свышетысячи евреев, написанное им своей жене.

Об этом рассказала представитель канцелярии главы правительства Израиля Анна Йонатан-Леус, отметив, что ее шеф был очень тронут таким «особенным подарком».

«Президент Путин подарил премьер-министру Нетаньяху оригинал документа – письмо Оскара Шиндлера своей супруге. Премьер-министр был очень тронут подарком и сказал, что он очень счастлив получить такой особенный подарок, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, а также сообщил, что передаст письмо в музей Яд Вашем», - приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве, а также посмотрели отрывок фильма «Собибор», снятого Константином Хабенским.

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