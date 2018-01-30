Госдеп США снова обвинил Россию в нарушении санкций СБ ООН против КНДР

30 Янв. 2018 2018-01-30T01:38:05+03:00

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Вашингтон в очередной раз выступил с обвинениями в адрес Москвы – дескать, Россия нарушает резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР, в обход санкций торгуя северокорейским углем.

«Мы предупреждали Россию о незаконной торговле Северной Кореи углем через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но не обеспечивает их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Времени для оправданий больше нет», - написала на своей странице в Twitter официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что наша страна «совсем не помогает» Штатам решить северокорейскую проблему, да еще и сводит на нет все усилия Вашингтона с Пекином: дает Пхеньяну «то, что Китай забирает».

Позже западные СМИ сообщили, якобы Россия покупала уголь у КНДР и продавала его Южной Корее с Японией. Москва эту информацию опровергла.