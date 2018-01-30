2018-01-30T02:04:59+03:00
Общество

В Госдуме поддержали идею ограничить продажу электронных сигарет и жидкостей для них

Глава думского комитета по охране здоровья считает, что все меры борьбы с курением должны распространяться и на электронные заменители табака
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Госдуме поддержали инициативу Минпромторга приравнять электронные сигареты и вейп к обычным и ограничить продажу жидкостей для нихВ Госдуме поддержали инициативу Минпромторга приравнять электронные сигареты и вейп к обычным и ограничить продажу жидкостей для нихФото: Евгения ГУСЕВА
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Инициативу Минпромторга России приравнять электронные сигареты и вейп к обычным, а также ограничить продажу сменных картриджей и жидкостей для них, поддержал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, курирующий партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее».

«Я поддерживаю ограничение объема никотиносодержащей жидкости, ограничение продажи картриджей и самих устройств. Полагаю, коллеги из комитета по охране здоровья поддержат мое мнение», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что особенно принципиальным является вопрос запрета продажи таких жидкостей детям и подросткам. Дмитрий Морозов считает, что все меры, которые относятся к борьбе с курением табака должны распространяться и на электронные заменители сигарет.

Однако при этом, по его словам, нужно найти компромисс между курящими и некурящими гражданами, двигаясь к ограничению табакокурения последовательно, шаг за шагом, передает ТАСС.

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