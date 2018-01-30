Конькобежка Ольга Граф решила не ехать на Олимпиаду – 2018 в Пхенчхан

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:11:18+03:00

Спортсменка получила приглашение МОК на зимние Игры, но добровольно отказалась от поездки

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Конькобежка Ольга Граф – одна из 169 российских спортсменов, кто получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду в северокорейском Пхенчхане – решила отказаться от поездки на зимние Игры.

Объясняя свое решение, Ольга отметила, что «рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом», но ей «прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту», в чистоте которых она также не сомневается.

«Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования», - цитирует заявление Ольги Граф агентство «Р-Спорт».

Спортсменка призналась, что возлагала большие надежды на Олимпиаду –2018, четыре года тренировалась с максимальной самоотдачей, но главная дисциплина, к которой она готовилась и «надеялась принести медаль в копилку команды России» – именно командная гонка преследования. Её надежды рухнули из-за того, что «спорт стал разменной монетой в грязных политических играх».

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