Жеребьевка в Лиссабоне: Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения – 2018»
По результатам прошедшей в столице Португалии жеребьевки, распределившей стран-участниц по двум полуфиналам «Евровидения – 2018», Россия и Украина будут выступать во втором. Итоги жеребьевки опубликованы на сайте мероприятия.
Первый полуфинал песенного конкурса в Лиссабоне назначен на 8 мая. В этот день на сцену выйдут представители 19 стран, в том числе Албании, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Эстонии, Израиля, Швейцарии и других государств.
Еще 18 исполнителей, в частности, от России, Австралии, Дании, Грузии, Польши и Украины, выступят во втором полуфинале 10 мая. Финал международного музыкального конкурса состоится 12 мая.
Напомним, нашу страну на «Евровидении» в Португалии будет представлять Юлия Самойлова, которую в прошлом году в Киев не пустила СБУ. Тогда было решено, что певица выступит на конкурсе, но в следующем году.
Кто будет представлять Украину, станет известно после 24 февраля.
Юлия Самойлова - Flame Is Burning (Russia) Eurovision 2017 - Official Video.
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