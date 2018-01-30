Жеребьевка в Лиссабоне: Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения – 2018»

30 Янв. 2018 2018-01-30T04:44:59+03:00

В Лиссабоне состоялась жеребьёвка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам «Евровидения – 2018», Россия попала во второй Фото: REUTERS

Песенный конкурс пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая [видео]

Изменить размер текста: A A

По результатам прошедшей в столице Португалии жеребьевки, распределившей стран-участниц по двум полуфиналам «Евровидения – 2018», Россия и Украина будут выступать во втором. Итоги жеребьевки опубликованы на сайте мероприятия.

Первый полуфинал песенного конкурса в Лиссабоне назначен на 8 мая. В этот день на сцену выйдут представители 19 стран, в том числе Албании, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Эстонии, Израиля, Швейцарии и других государств.

Еще 18 исполнителей, в частности, от России, Австралии, Дании, Грузии, Польши и Украины, выступят во втором полуфинале 10 мая. Финал международного музыкального конкурса состоится 12 мая.

Напомним, нашу страну на «Евровидении» в Португалии будет представлять Юлия Самойлова, которую в прошлом году в Киев не пустила СБУ. Тогда было решено, что певица выступит на конкурсе, но в следующем году.

Кто будет представлять Украину, станет известно после 24 февраля.