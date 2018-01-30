Белый дом отказался отвечать на заявление Кремля о попытке США повлиять на выборы в России

30 Янв. 2018 2018-01-30T06:04:25+03:00

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Белый дом не будет комментировать заявление Москвы о том, что так называемый «кремлевский доклад» – это попытка Соединенных Штатов повлиять на президентские выборы в России. Так представитель американской администрации Радж Шах ответил на вопрос журналистов, ответит ли Белый дом на обвинения в попытке вмешаться в российский избирательный процесс.

«Нет. Я думаю доклад будет говорить сам за себя», - приводит его ответ РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что презентация доклада о новых антироссийских санкциях в конгрессе США – это «прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние». Представитель Кремля отметил, что сама по себе публикация «ничего не означает», но в Москве проследят, что за ней последует.

К слову, в Госдуме сравнили «Кремлевский доклад» с санкциями против Хрюши и Степашки.