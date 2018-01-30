Заммэра Москвы считает обвинения врача Мисюриной в смерти пациента абсурдными

30 Янв. 2018 2018-01-30T06:35:56+03:00

Врачи и пациенты требуют освободить осужденного на два года гематолога Елену Мисюрину Фото: СОЦСЕТИ

Леонид Печатников пообещал, что гематолога Елену Мисюрину будут защищать лучшие адвокаты России [видео]

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Врача-гематолога Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам колонии, в суде второй инстанции будут защищать лучшие адвокаты России, сообщил заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников. Он рассказал, что изучил историю болезни пациента, в смерти которого обвинили столичного врача, и назвал предъявленные Мисюриной обвинения «абсурдными».

Однако при этом предостерег от сомнений в квалификации следователя, прокурора и судьи: «Этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы, прежде всего, суд второй инстанции».

«По-видимому, произошла судебная ошибка», - сказал заслуженный врач России.

Как отметил Леонид Печатников, «мы не можем эмоциями воздействовать на правоохранительные органы, любого законного решения мы должны добиваться в рамках действующего закона».

«Подана апелляция, приложены все экспертизы, которые не были учтены судом первой инстанции. Мэрия позаботилась, чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты», - приводит его слова ТАСС.

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