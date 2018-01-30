2018-01-30T06:35:56+03:00
Общество

Заммэра Москвы считает обвинения врача Мисюриной в смерти пациента абсурдными

Леонид Печатников пообещал, что гематолога Елену Мисюрину будут защищать лучшие адвокаты России [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Врачи и пациенты требуют освободить осужденного на два года гематолога Елену МисюринуВрачи и пациенты требуют освободить осужденного на два года гематолога Елену МисюринуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Врача-гематолога Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам колонии, в суде второй инстанции будут защищать лучшие адвокаты России, сообщил заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников. Он рассказал, что изучил историю болезни пациента, в смерти которого обвинили столичного врача, и назвал предъявленные Мисюриной обвинения «абсурдными».

Однако при этом предостерег от сомнений в квалификации следователя, прокурора и судьи: «Этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы, прежде всего, суд второй инстанции».

«По-видимому, произошла судебная ошибка», - сказал заслуженный врач России.

Как отметил Леонид Печатников, «мы не можем эмоциями воздействовать на правоохранительные органы, любого законного решения мы должны добиваться в рамках действующего закона».

«Подана апелляция, приложены все экспертизы, которые не были учтены судом первой инстанции. Мэрия позаботилась, чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты», - приводит его слова ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело гематолога Елены Мисюриной: Врачи стали бояться за себя и свои семьи

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие меры принимает медицинское сообщество в истории с арестом молодого специалиста (подробности).

Дело врача Елены Мисюриной: Теперь умрете без помощи.Врач-хирург, бывший работник скорой помощи Герман Пятов в эфире Радио Комсомольская правда объясняет, что произошло и почему это опасный инцидент.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по IMEI-кодам
Госдеп призвал российских пилотов не рисковать при сближении в воздухе
В госдепартаменте рассказали, когда США отменят санкции против России
Погода в Москве на 30 января 2018 года: ожидается метель
"Польша доиграется": Пушков призвал прекратить поставки газа в Варшаву
Туристов, застрявших на сломанном подъёмнике в Австрии, снимали вертолетами
Белый дом отказался отвечать на заявление Кремля о попытке США повлиять на выборы в России
Минобороны: Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России
Жеребьевка в Лиссабоне: Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения – 2018»
Госдепартамент США: Закон об антироссийских санкциях сам по себе станет сдерживающим фактором
Госдеп: С 29 января США начинают вводить санкции против России
Конькобежка Ольга Граф решила не ехать на Олимпиаду – 2018 в Пхенчхан
Конгресс получил от Минфина США «Кремлевский доклад»
В Госдуме поддержали идею ограничить продажу электронных сигарет и жидкостей для них
Госдеп США снова обвинил Россию в нарушении санкций СБ ООН против КНДР
Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера супруге
Немецких автопроизводителей обвинили в опытах над людьми
В Германии выступают против антироссийских санкций
Замглавы ФБР ушел в отставку после критики Трампа