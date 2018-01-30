2018-01-30T07:06:07+03:00
Происшествия

Туристов, застрявших на сломанном подъёмнике в Австрии, снимали вертолетами

Спасательная операция по вызволению 150 лыжников продолжалась несколько часов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В операции было задействовано три вертолёта и несколько групп спасателейВ операции было задействовано три вертолёта и несколько групп спасателейФото: REUTERS
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Чтобы снять около 150 человек, застрявших на сломанном подъемнике, австрийским спасателям пришлось задействовать три вертолета. ЧП произошло на горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии вечером 29 января, операция по вызволению людей продолжалась несколько часов, сообщает телеканал CTV News.

Отмечается, что некоторых лыжников спускали на землю с помощью веревок и блоков, а часть туристов снимали с подъемника вертолетами. В операции участвовали несколько групп спасателей.

К этому часу все застрявшие на головокружительной высоте любители лыжного спорта спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что власти приняли решение эвакуировать людей со сломанного подъемника вертолетами, потому что его ремонт занял бы намного больше времени.

Напомним, перед Новым годом подобный инцидент случился во французских Альпах. Там в кабинках фуникулера из-за аварии застряли порядка двух сотен лыжников.

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